Какую систему счисления использует пк и почему?

Информатика
Какую систему счисления использует пк и почему?
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Гость:
Двоичную те 0 1 для пк очень просто всего два числа
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