Какую систему счисления использует пк и почему?
Информатика
Какую систему счисления использует пк и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двоичную те 0 1 для пк очень просто всего два числа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Agree or disagree with the following statements. add some more information. (согласитесь или не согласитесь со следующими утверждениями. дайте допо...
Другие предметы
LEONARDO действие романа "Двадцать тысяч лье под водой" начинается с описания столкн??вения морских судов разных стран с невиданным ранее гигантс...
Биология
СРООООЧНООООО ПОМОГИТЕ У фрагменті ДНК знайдено 1040 гуанінових нуклеотидів , що становить 26 % від загальної кількості. нуклеотидів. Визначте: ...
Другие предметы