пожайлуста постройте все интервалы с звука ля начиная с чистой октавы
Музыка
пожайлуста постройте все интервалы с звука ля начиная с чистой октавы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от ноты соль: чистая прима-соль, соль. большая секунда-соль, ля. малая секунда-соль, ля бемоль. ув. секунда-соль, ля диез. и т. д., а дальше думай сама.
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