На какой равнине расположена основная часть бассейна реки Енисей и где проходят водоразделв с бассейнами соседниз рек??? ОЧЕНЬ СРОЧНО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
География
На какой равнине расположена основная часть бассейна реки Енисей и где проходят водоразделв с бассейнами соседниз рек??? ОЧЕНЬ СРОЧНО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная часть бассейна реки Енисей расположена на Западно-Сибирской равнине.Водоразделы с бассейнами соседних рек проходят на Алтае и Саянах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык