На какой равнине расположена основная часть бассейна реки Енисей и где проходят водоразделв с бассейнами соседниз рек??? ОЧЕНЬ СРОЧНО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

География
На какой равнине расположена основная часть бассейна реки Енисей и где проходят водоразделв с бассейнами соседниз рек??? ОЧЕНЬ СРОЧНО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная часть бассейна реки Енисей расположена на Западно-Сибирской равнине.Водоразделы с бассейнами соседних рек проходят на Алтае и Саянах.
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