На какой равнине расположена основная часть бассейна реки Енисей и где проходят водоразделв с бассейнами соседниз рек??? ОЧЕНЬ СРОЧНО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

География

На какой равнине расположена основная часть бассейна реки Енисей и где проходят водоразделв с бассейнами соседниз рек??? ОЧЕНЬ СРОЧНО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!

Автор: Гость