Проверочное слово к слову охапк

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Охапка однокоренное проверочное слово с проверочной согласной в корне: хапать. По произношению проверочного слова становится понятно, что в корне слова "охапка" пишется буква "п",как и слышится. В начале слова пишется приставка "о", так как приставки "а" в русском языке не существует. Следует отметить, что префикс "а", встречающийся в некоторых словах, имеет иноязычное происхождение. В русском языке он имеет значение отсутствия чего-либо. * Охапка разбор слова по составу: приставка "о", корень "хап", суффикс "к", окончание "а". * Охапка однокоренные слова: охапками, охапку, охапкой. * Неправильное написание слова: охабка, ахапка, ахабка. * Пример предложения: В руках Тани была целая охапка ромашек.