По ходу работы над сказкаой о Царе Салтане напиши отрицательных героев и положительных героев
Литература
По ходу работы над сказкаой о Царе Салтане напиши отрицательных героев и положительных героев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные герои (Князь Гвидон, царица, царь Салтан. ) отрицательные герои (Ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха. )
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