По количеству цифр в частном определи наибольшее значение цифры,которая должна с??оять в разряде сотен.А35:6,В28:4,С68:6,Д49:7
Математика
По количеству цифр в частном определи наибольшее значение цифры,которая должна с??оять в разряде сотен.А35:6,В28:4,С68:6,Д49:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое а=5 второе б=7 третье с=11 четвёртое д=7
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Литература
Алгебра
Математика