По краю леса очень осторожно пробирается рыжая нужно разобрать помогите пж 8 клас??

Русский язык
По краю леса очень осторожно пробирается рыжая нужно разобрать помогите пж 8 клас??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По краю-дополнение,леса-дополнение,осторожно-обстоятельство,пробирается-сказуемое,рыжая-определение,
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