По краю леса очень осторожно пробирается рыжая нужно разобрать помогите пж 8 клас??
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По краю леса очень осторожно пробирается рыжая нужно разобрать помогите пж 8 клас??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По краю-дополнение,леса-дополнение,осторожно-обстоятельство,пробирается-сказуемое,рыжая-определение,
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