По первой дороге она идет от дома 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от до??а до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м какой путь длиннее и насколько метров

Математика
По первой дороге она идет от дома 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от до??а до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м какой путь длиннее и насколько метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 + 180 = 300(первый путь) 150 + 130 = 280(второй путь) 300 - 280 = 20, то есть первый путь длиннее на 20 метров
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