По первой дороге она идет от дома 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от до??а до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м какой путь длиннее и насколько метров

Математика

По первой дороге она идет от дома 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от до??а до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м какой путь длиннее и насколько метров

Автор: Гость