По первой дороге она идет от дома 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от до??а до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м какой путь длиннее и насколько метров
Математика
По первой дороге она идет от дома 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от до??а до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м какой путь длиннее и насколько метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 + 180 = 300(первый путь) 150 + 130 = 280(второй путь) 300 - 280 = 20, то есть первый путь длиннее на 20 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Придумайте название газете, которая бы выходила в губернском городе, и напишите з??метку о розыске молодого разбойника Владимира Дубровского