По плану токарь должен изготовить 1755 деталей за 27 дней.Ежедневно он изготавливал 68 деталей.Выполнял ли токарь дневную норму?

Математика

По плану токарь должен изготовить 1755 деталей за 27 дней.Ежедневно он изготавливал 68 деталей.Выполнял ли токарь дневную норму?

Автор: Гость