По стволам и сучьям деревьев постукивает мороз,хлопьями осыпается серебряный иней.В темном небе видимо невидимо ярких зимних звезд... Но и в морозные зимние ночи продолжается скрытая жизнь в лесу.Вот хрустнула и сломалась мерзл...

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По стволам и сучьям деревьев постукивает мороз,хлопьями осыпается серебряный иней.В темном небе видимо невидимо ярких зимних звезд... Но и в морозные зимние ночи продолжается скрытая жизнь в лесу.Вот хрустнула и сломалась мерзлая ветка.Это под деревьями пробежал заяц.Вот где то закричал филин.Завыли волки. Найти глаголы

Автор: Гость