По узкой дорожке шли пешеходы ,а по широкому шосе мчались машины составь и запеш?? 4-5 похожих предложений плиз помогите
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По узкой дорожке шли пешеходы ,а по широкому шосе мчались машины составь и запеш?? 4-5 похожих предложений плиз помогите
Ответ(ы):
Гость:
По широкой дороге шли три пешехода, а по узкому шоссе ехали машины)))
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