По узкой дорожке шли пешеходы ,а по широкому шосе мчались машины составь и запеш?? 4-5 похожих предложений плиз помогите

Русский язык

По узкой дорожке шли пешеходы ,а по широкому шосе мчались машины составь и запеш?? 4-5 похожих предложений плиз помогите

Автор: Гость