Решите пожалуйста номер 527 полностью с решением.Даю 50 баллов.Самый первый и прав??льный ответ выберу лучшим.
Алгебра
Решите пожалуйста номер 527 полностью с решением.Даю 50 баллов.Самый первый и прав??льный ответ выберу лучшим.
Ответ(ы):
Гость:
Скан решения приложил в формате pdf
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