Решите пожалуйста номер 527 полностью с решением.Даю 50 баллов.Самый первый и прав??льный ответ выберу лучшим.

Алгебра

Решите пожалуйста номер 527 полностью с решением.Даю 50 баллов.Самый первый и прав??льный ответ выберу лучшим.

Автор: Гость