Составьте предложение с -тся- и -ться-

Русский язык
Составьте предложение с -тся- и -ться-
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Таня не могла никак проснуться этим утром. Люди сбегаются к нашему дому. Папа уговорил Олю одеться и они пошли домой. После урока физкультуры мы не могли никак напиться воды.
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