Эта местность образовалась в результати опусканий отдельных участков Африканской платформы. Ее абсолютная высота 200-500м. Климат жаркий и влажный. Протекает полноводная река. Она относится к бассейну Атлантического океана. Рас...

География
Эта местность образовалась в результати опусканий отдельных участков Африканской платформы. Ее абсолютная высота 200-500м. Климат жаркий и влажный. Протекает полноводная река. Она относится к бассейну Атлантического океана. Растут фикусы, пальмы, лианы. Из обитателей фауны многочисленные насекомые, грызкны, птицы.
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Гость:
Обширная тектоническая впадина в центральной африке называется Конго  полноводная река Конго
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