Как составить предложение: умные, берегут, редкостных, охотники, и, красотою, их, силой, любуются, птиц

Русский язык
Как составить предложение: умные, берегут, редкостных, охотники, и, красотою, их, силой, любуются, птиц
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Умные охотники берегут и любуются силой редкостных птиц и их красотою
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