Победа - это упорство. подобрать аргумент из литературы

Гость: Гость:

1.Любовь к Родине-Любимые герои Толстого не говорят высоких слов о любви к родине, они во имя её совершают поступки: Наташа Ростова, не раздумывая, уговаривает мать отдать подводы раненым под Бородино, Князь Андрей Болконский получает смертельное ранения на Бородинском поле. Примером истинного патриотизма служит Пьер Безухов, который на собственные деньги он снаряжает ополчение в тысячу человек, сам участвует в Бородинском сражении, остается в Москве, чтобы убить Наполеона. Эпизоды Бородинского сражения, оставление жителями Смоленска, партизанская война 2.Ответственность человека за жизнь окружающих-Кутузов, стремящийся к сохранению русской армии в войне 1805-1806 гг, совет в Филях. Образы Кутузова, Наполеона, Александра I. Человек, осознающий ответственность перед родиной, людьми, умеющий в нужный момент понять их, истинно велик. Таков Кутузов, таковы простые люди в романе, которые без высоких фраз выполняют свой долг. 3.Отцы и дети-Взаимоотношения в семье Болконских: дети не всегда понимают отца, но за строгостью скрывается огромная любовь и беспокойство за них. Атмосфера семьи Ростовых: открытость, доверительные отношения Наташи с матерью. 4.Воспитание человека-Воспитание в семье Болконских: гордость, честь, понимание жизни Воспитание в семье Ростовых: доброта, искренность, открытость Воспитание в семье Курагиных: приспособленчество, стремление к богатству, эгоизм. 5.Самопожертвование -Отказ Сони от Николая ради благополучия семьи Ростовых, Соня в эпилоге. 6.Сострадание, чуткость, милосердие-Наташа, ухаживающая за раненым князем Андреем, Попав в плен, Пьер Безухов встретил там простого солдата Платона Каратаева. Платон, несмотря на свои страдания, любовно жил со всеми: с французами, с товарищами. Именно он своим милосердием помог Пьеру обрести веру и научил его ценить жизнь. 7.Человек и власть-Наполеон: наслаждение, упоение властью. Гибель улан при переправе через Неман, равнодушие к людям Александр Первый: солдаты-пушечное мясо для удовлетворения амбиций (Шенграбен, Наполеон: наслаждение, упоение властью. Гибель улан при переправе через Неман, равнодушие к людям Александр Первый: солдаты-пушечное мясо для удовлетворения амбиций (Шенграбен, Аустерлиц), неспособность принятия стратегически важных решений. 8.Воздействие искусства на человека-Пение Наташи, влияние на окружающих (влюбленность Денисова), танец Наташи у дядюшки. 9.Человек и природа-Небо Аустерлица Старый дуб Лунная ночь в Отрадном Андрей и Пьер на пароме. 10.Черствое и бездушное отношение к людям-Бездушие офицеров Жеркова, Несвицкого к солдатам, стремление выслужиться. 11. Русский язык-В высшем обществе предпочтение отдаются французскому языку, коверкание русских слов с французскими. 12.Преданность животных человеку-Собака Каратаева, следовавшая за ним в плену. 13.Героизм -Солдаты на Бородинском поле, батарея Тушина, подвиг князя Андрея. 14.Поиск смысла жизни-Путь Пьера, вступление в тайное общество, честная жизнь князя Андрея, его размышления перед смертью. 15.Маленький человек-Сконфуженный, униженный Тушин перед начальством боится оправданий, чтобы не подвести вышестоящее начальство.