"Кто заключил в себе талант тот чище всех должен быть душой" Как вы понимайте эту ф??азу
Литература
"Кто заключил в себе талант тот чище всех должен быть душой" Как вы понимайте эту ф??азу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю что у того у которого есть талант он там не верь не хранит злые секреты он все говорит с чистой душой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни предлоги. Мы остановились.В лесу стояла необычная тишина. Солнце расплескалось по травянистой лужайке. Пестрая бабочка колыхалась на цвет...
Английский язык
География
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какие пять стран относятся к станам Севера и Юга согласно двучленной пространственной модели мирового хозяйства?
Русский язык