"Кто заключил в себе талант тот чище всех должен быть душой" Как вы понимайте эту ф??азу

Литература
"Кто заключил в себе талант тот чище всех должен быть душой" Как вы понимайте эту ф??азу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю что у того у которого есть талант он там не верь не хранит злые секреты он все говорит с чистой душой
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