Подчеркни предлоги. Мы остановились.В лесу стояла необычная тишина. Солнце расплескалось по травянистой лужайке. Пестрая бабочка колыхалась на цветке. Гудели пчелы, суетились муравьи. Выпиши из текста Всё существительные, прило...
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Подчеркни предлоги. Мы остановились.В лесу стояла необычная тишина. Солнце расплескалось по травянистой лужайке. Пестрая бабочка колыхалась на цветке. Гудели пчелы, суетились муравьи. Выпиши из текста Всё существительные, прилогательные, глаголы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлоги-в,по,на.сущ.-,тишина,солнце,лужайке,бабочка,цветке, пчелы,муравьи. Прилагательные-необычная,травянистая, пестрая. Глаголы-остановились,стояла,рамплескалось, колыхалась,гудели, суетились.
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