Подчеркни предлоги. Мы остановились.В лесу стояла необычная тишина. Солнце расплескалось по травянистой лужайке. Пестрая бабочка колыхалась на цветке. Гудели пчелы, суетились муравьи. Выпиши из текста Всё существительные, прило...

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Подчеркни предлоги. Мы остановились.В лесу стояла необычная тишина. Солнце расплескалось по травянистой лужайке. Пестрая бабочка колыхалась на цветке. Гудели пчелы, суетились муравьи. Выпиши из текста Всё существительные, прилогательные, глаголы.

Автор: Гость