Образы Седрика с тексту айвенго

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Образы Седрика с тексту айвенго
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Гость:
Представник і виразник ідей Англосаксів. Прихильний до старовинних традицій й рідної мови. Може жертвувати власними інтересами заради спільної справи хоче врятувати Ательстана
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