А какой синоним к слову умалять

Русский язык
А какой синоним к слову умалять
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умолять: просить, упросить
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