Сколько денег заработали похитители в рассказе Вождь краснокожих

Литература
Сколько денег заработали похитители в рассказе Вождь краснокожих
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 долларов заработали похитители
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)У Васи есть 1,2,3 и 10 рублей. У Васи 15 монет ,используя которые (возможно не все) он может заплатить 99 рублей без сдачи.Какие были монеты, и к...
Ответить
Биология
Определите и Подпишите каждому из царства животных природы относят изображенные на фотографиях.
Ответить
Алгебра
Иррациональное уравнение
Ответить
Русский язык
Обозначь дугой количество слогов.снег,красный,,апельсиновый,пушистый,сок,карандаш.составь и запиши словосочетатания с этими словами.
Ответить
Русский язык
Что означает слово ОРТО?
Ответить