Сколько денег заработали похитители в рассказе Вождь краснокожих
Литература
Сколько денег заработали похитители в рассказе Вождь краснокожих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250 долларов заработали похитители
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