Идиодаптация у растении примеры 9 класс

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Примерами идиоадаптации у растений могут быть определенные приспособления которые позволяют им приспособиться к действиям условий окружающей среды 1.У кактусов листья видоизменяются в иголки.Это позволяет уменьшить испарение и приспособиться у засушливым местам и недостатку влаги. 2.Ветроопыляемые растения-пыльца легкая а цветки невзрачные и мелкие 3.При переувлажнении растения имеют широкие и гладкие листья и много устьиц.Это позволяет испарять больше влаги. 4.Различные приспособления к переносу семян животными