Периметр равнобедренного треугольника равен 65 см, а основание относится к боково?? стороне как 3:5. Найдите стороны этого треугольника. Помогите пожалуйста

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Пусть 1 часть х . Тогда все стороны треугольника 5 х. 5 х = 65. х = 13. Основание 3 х . Тогда основание равно 39 см. Тогда две стороны кроме основания равны (по свойству равнобедреннного треугольника). Значит одна сторона х. Значит боковая сторона = 13 см. Тогда и вторая боковая сторона 13 см. Ответ; сторона AB 13 cm, сторона BC 13 cm, сторона AC 39 cm.