Этот город был основан на пересечении древнейших торговых путей между Европой и Азией. Расположен в дельте крупнейшей реки Европейской части России. В городе действуют предприятия топливно-энергетического комплекса, судостроени...

География

Этот город был основан на пересечении древнейших торговых путей между Европой и Азией. Расположен в дельте крупнейшей реки Европейской части России. В городе действуют предприятия топливно-энергетического комплекса, судостроения и пищевой промышленности. Город является крупным транспортным узлом. Развиты все виды транспорта: морской, речной, железнодорожный, автомобильный и авиационный.

Автор: Гость