Этот город был основан на пересечении древнейших торговых путей между Европой и Азией. Расположен в дельте крупнейшей реки Европейской части России. В городе действуют предприятия топливно-энергетического комплекса, судостроени...

География
Этот город был основан на пересечении древнейших торговых путей между Европой и Азией. Расположен в дельте крупнейшей реки Европейской части России. В городе действуют предприятия топливно-энергетического комплекса, судостроения и пищевой промышленности. Город является крупным транспортным узлом. Развиты все виды транспорта: морской, речной, железнодорожный, автомобильный и авиационный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это город Астрахань,так как находится на пересечении древнейших торговых путей между Европой и Азией,расположен в дельте крупнейшей реки Европейской части России-Волги,а Астрахань именно там и расположена.Наличие всех перечисленных признаков.
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