Каково было значение Санкт-Петербурга в реформаторской политике первого российс??ого императора

Гость: Гость:

В результате Северной войны, долина реки Невы была отвоевана у Швеции и вошла в состав Российской империи по ништадскому мирному договору. В 1703 году в устье Невы неподалеку от Ниена был заложен город Санкт-Петербург. Новому городу Пётр I придавал важное стратегическое значение для обеспечения водного пути из России в Западную Европу.