Каково было значение Санкт-Петербурга в реформаторской политике первого российс??ого императора
История
Каково было значение Санкт-Петербурга в реформаторской политике первого российс??ого императора
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В результате Северной войны, долина реки Невы была отвоевана у Швеции и вошла в состав Российской империи по ништадскому мирному договору. В 1703 году в устье Невы неподалеку от Ниена был заложен город Санкт-Петербург. Новому городу Пётр I придавал важное стратегическое значение для обеспечения водного пути из России в Западную Европу.
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