Мне нужно сочинение на тему "Какими игрушками интересуютчя современные дети?
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Мне нужно сочинение на тему "Какими игрушками интересуютчя современные дети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В игре MineCraft нужно строить дома из разрисованных кубиков. В CS:GO нужно убивать людей и что-то забирать. Извините конечно, про Dot'у и Dot'y 2 не знаю.
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