Перевидите пожалуйста на английский текст! (Не через переводчик!!!) (Даю 33 баллов

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Перевидите пожалуйста на английский текст! (Не через переводчик!!!) (Даю 33 баллов
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