СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какие пять стран относятся к станам Севера и Юга согласно двучленной пространственной модели мирового хозяйства?

География

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какие пять стран относятся к станам Севера и Юга согласно двучленной пространственной модели мирового хозяйства?

Автор: Гость