СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какие пять стран относятся к станам Севера и Юга согласно двучленной пространственной модели мирового хозяйства?
География
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какие пять стран относятся к станам Севера и Юга согласно двучленной пространственной модели мирового хозяйства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Япония 2) Китай 3) Индия 4) Страны СНГ 5) Страны НИС 6) Бразилия 7) Мексика 8) США 9) Канада 10) Западная Европа
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