Помогите пожалуйста надо 19 кто зделает первым и правильно дам еще 20 балоов
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Помогите пожалуйста надо 19 кто зделает первым и правильно дам еще 20 балоов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-машин (122-х)-мотоциклов 4х-колес у машин 3(122-х)=366-3х-колес у мотоциклов 4х+366-3х=484 х=484-366=118машин 122-118=4мотоцикла
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