Почему А.С.Пушкин называет орла товарищем братом? стихотворение узник.

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Пушкин еще называет орла своим товарищем: "товарищ, махая крылом", так как Пушкина всегда ссылали в ссылки, и он был тоже не свободным человеком и орел тоже получается безвольная птица, только есть одно но: "Орел он с детства в неволе и сидит за решеткой, а Пушкин стал гонимым, когда начал публиковать свои стихотворения". Пушкин по своей вине стал гонимым конечно это хорошо, что у него есть свое мнение но тем, что он отстаивал свое мнение его сам император Николай 2 сослал вот в этот Кишинев. Изначально его вообще хотели сослать в Сибирь, благо у писателя был хороший друг Василий Андреевич Жуковский, который всё-таки уговорил императора изменить место ссылки и сослать его в Кишинев. "Клюет, и бросает, и смотрит в окно... / со мною задумал одно". Из этих строчек можно подумать, что Орел желает улететь и Пушкин желает сбежать вместе с птицей, сидящей в клетке и никогда не возвращаться и быть вечно независимыми.