Почему автор называет Плюшкина "прорехой на человечестве"?

Литература
Почему автор называет Плюшкина "прорехой на человечестве"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Автор называет Плюшкина "прорехой на человечестве" потому что он скупой, жадный, ни с кем не делится, всё себе забирает.    
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