Почему автор называет Плюшкина "прорехой на человечестве"?
Литература
Почему автор называет Плюшкина "прорехой на человечестве"?
Ответ(ы):
Гость:
Автор называет Плюшкина "прорехой на человечестве" потому что он скупой, жадный, ни с кем не делится, всё себе забирает.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите из словаря учебника стр141 одну пару близких по значению слов, которые отвечают на вопрос какой
Английский язык
ЗНАТОКИ АНГЛИЙСКОГО!!!!!Пожалуйста придумайте по 2 предложения на английском со сл??вами: обмен-swap решать(что-то делать)-decide заботиться;...
Русский язык
Русский язык
Русский язык