Почему cos-cos-ctg+ctg= 0? Помогите пжлст
Математика
Почему cos-cos-ctg+ctg= 0? Помогите пжлст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos - cos - ctg + ctg = cos + (-cos) + (-ctg) + ctg = cos + (-cos) + ctg + (-ctg) = cos - cos + ctg - ctg = (cos + cos) + (ctg - ctg) = 0 + 0. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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