Выберите утверждения которые относятся к океану мы большим берега двух материков
География
Выберите утверждения которые относятся к океану мы большим берега двух материков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атлантический похоже. Вопрос неточный
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