Как написать сочинение по сказке Жуковского Спящая царевна?

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Как написать сочинение по сказке Жуковского Спящая царевна?
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Гость:
Жил-был добрый царь Матвей со своей цари­цей. Жили они много лет, между ними была лю­бовь и взаимопонимание. Но, к сожалению, у них не было детей. Царь и царица очень печалились. Однажды летом царица сидела на лугу. Рядом протекал ручеек. Царица горько плакала. Вдруг из ручья выполз рак. Он сказал царице, чтобы она не печалилась, скоро у нее родится дочь. Царица поняла, что рак был волшебный, тепло поблаго­дарила его. Вскоре у царицы родилась прекрас­ная девочка. По этому радостному поводу царь ус­троил пир на весь мир. И пригласил он одиннадцать волшебниц, которые жили в его цар­стве. Всего чародеек было двенадцать. Последняя была хромоногой, старой, злой. Ее царь не позвал на праздник. Причина была в том, что у него бы­ло всего одиннадцать драгоценных золотых блюд. Двенадцатое блюдо кто-то украл, поэтому двенад­цатую волшебницу не пригласили. Старуха очень обиделась. В царском дворце шел веселый пир. Каждая чародейка говорила свое пожелание девочке. И все эти пожелания должны были исполнить­ся. Одна волшебница сказала, что царевна будет в золоте ходить; другая сказала, что царевна бу­дет необычайно красивая. Также ребенку поже­лали кроткий и тихий характер, красавца-жениха, легкую и беззаботную жизнь. Таким образом высказались десять волшебниц. Очередь была за одиннадцатой чародейкой. Но не успела она ска­зать своего пожелания, как вдруг на празднике появилась двенадцатая, та самая злая и старая волшебница, которую не позвали на пир. Она яв­но замышляла недоброе. Старуха произнесла: На пиру я не была, Но подарок принесла: На шестнадцатом году Повстречаешь ты беду; В этом возрасте своем Руку ты веретеном Оцарапаешь, мой свет, И умрешь во цвете лет! Такое страшное пожелание испугало всех. Ведьма скрылась. Но, к счастью, одиннадцатая волшебница, которая еще не успела одарить ца­ревну, сказала: Не дам Без пути ругаться ей Над царевною моей; Будет то не смерть, а сон; Триста лет продлится он… Волшебница сказала, что царевна через трис­та лет оживет, будет жить долго и счастливо со своими родными. Пир закончился. Царь не мог прийти в себя. Он беспокоился о страшном пророчестве, хотел во что бы то ни стало защитить дочь от опасности. И царь издал такой указ, чтобы в его царстве было запре­щено сеять лен и прясть. Веретен не должно было быть в домах; всех прях выслали из государства. Когда царь издал такой закон, он успокоился. Шло время, девочка выросла и стала удивитель­ной красавицей. Вот ей уже исполнилось 15 лет. Однажды царь с царицей отправились гулять. Де­вочку они с собой не взяли. Царевне стало скучно, она отправилась ходить по дворцу. Она ходила, любовалась роскошными комнатами. Вдруг уви­дела винтовую лестницу наверх. Девочка подня­лась по ступеням и увидела старушку, которая пряла пряжу. Старуха протянула царевне верете­но. Та взяла его, укололась и сразу же уснула, вме­сте с ней уснул весь дворец, слуги, царь с царицей. Уснули даже животные, которые были во дворце. Через некоторое время колючий терновник за­крыл дворец, и никто не мог найти дорогу к нему. Прошло уже сто лет. Все забыли о том, что случи­лось с царевной. Только легенды были известны людям. Находилось много смелых людей, кото­рые хотели разбудить принцессу. Но, увы, никто не смог вернуться из заколдованного леса. И вот прошло триста лет. Однажды весенним днем царский сын ездил верхом по окрестностям. Так случилось, что он отстал от свиты, увидел тем­ный бор. Царевич встретился здесь со стариком и попросил рассказать, что это за лес. Старик ска­зал, что слышал от своего деда. В этом лесу стоит царский дворец, в нем спит царевна. Спит она уже три века. Девушку должен разбудить молодой че­ловек. Но те, кто пытался дойти до нее, никто на­зад не возвернулись. Царевич немедленно отпра­вился в заколдованный лес. И сразу же терновник превратился в красивый кустарник, на котором цвели розы. Кусты расступались перед юношей. В лесу все было свежо и прекрасно. Теперь в нем не осталось ничего страшного. Быстро приехал юно­ша к дворцу. И увидел, насколько он красив. Во­рота были отворены. Он зашел во двор, увидел спящих людей. На ступенях дворца спали царь с царицей. Юноша поднялся по винтовой лестни­це, увидел прекрасную царевну. Она спала. Царе­вич не удержался и поцеловал девушку. Вмиг проснулася она; И за нею вмиг от сна Поднялося все кругом: Царь, царица, царский дом; Снова говор, крик, возня; Все как было; словно дня Не прошло с тех пор, как в сон Весь тот край был погружен. Юноша женился на царевне, и жили они дол­го и счастливо. 
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