Как охраняют воду от загрязнений в Вашем городе

Окружающий мир
Как охраняют воду от загрязнений в Вашем городе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проводятся очистки воды с помощью хлорки, числятся трубы и не затрудняется вода...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как написать сочинение по сказке Жуковского Спящая царевна?
Ответить
Английский язык
Пожалуйста ,помогите срочно соединить ! Match a line in A and B and a sentence in C. There is more than one answer. А: 2 I last went to the c...
Ответить
Английский язык
Очень нужно решить это задание по английскому языку ! все зависит от него! решите пожалуйста!! даю 50 баллов не подведите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Потренируйся.Разберитесь слова по составу. Солнышко, речка, зима,зимний,холод,ноженька,зимушка.
Ответить
Геометрия
Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 1 и 2, а угол между ними равен 30 градусов
Ответить