Постройте на одной координатной плоскости графики функции игрек равно корень Икс и игрек равно 2 минус икс Найдите значение переменной X при которых значения функции игрек равно корень Икс меньше значения функции игрек равно 2 ...

Математика

Постройте на одной координатной плоскости графики функции игрек равно корень Икс и игрек равно 2 минус икс Найдите значение переменной X при которых значения функции игрек равно корень Икс меньше значения функции игрек равно 2 минус Помогите пожалуйста срочно нужно

Автор: Гость