Почему деревенские мастера вынуждены были уходить из родных селений и искать нов??е места для работы и жизни? (Параграф 13, тема "формирование средневековых городов. Городское ремесло.)

История
Почему деревенские мастера вынуждены были уходить из родных селений и искать нов??е места для работы и жизни? (Параграф 13, тема "формирование средневековых городов. Городское ремесло.)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Очень просто. В селах мало было работы. Условия были не те. А в городе было много людей. туда стекался народ. И торговля шла лучше. Да и народ был по богаче!
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