Скорость распространения света в первой среде 225000 км/с, а второй-200000км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определите угол преломления луча. Помогитее

Физика
Скорость распространения света в первой среде 225000 км/с, а второй-200000км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определите угол преломления луча. Помогитее
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Гость:
Как изменяется сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов при увеличении расстояния между ними в 2 раза
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