Скорость распространения света в первой среде 225000 км/с, а второй-200000км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определите угол преломления луча. Помогитее

Физика

Скорость распространения света в первой среде 225000 км/с, а второй-200000км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определите угол преломления луча. Помогитее

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