Почему знания средневековых людей об окружающем их мире так сильно отличаются от современных.

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В средневековье люди пытались выжить после попыток захватить государства царями. Наука волновала только тех кому это было интересно и кто занимался этим не один год. Многие астрономы были сожганы на кострах за свои гипотезы и версии. Но многие из них были верные. Люди не понимали их, они просто хотели выжить. И делали поспешные выводы которые позже занеслись в летопись.