Прообразами живых организмов были А) вирусы б бактерии В одноклеточные водоросли Г коацерваты
Биология
Прообразами живых организмов были А) вирусы б бактерии В одноклеточные водоросли Г коацерваты
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Ответ: Г) коацерваты послужили прообразами живых организмов. Представляли собой студенистые растворы органических соединений.
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