Прообразами живых организмов были А) вирусы б бактерии В одноклеточные водоросли Г коацерваты

Биология
Прообразами живых организмов были А) вирусы б бактерии В одноклеточные водоросли Г коацерваты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: Г) коацерваты послужили прообразами живых организмов. Представляли собой студенистые  растворы органических соединений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Длина диагонали квадрата ABCD равна 6 см. Окружность с центром в точке D касается пря??ой AC чему равен радиус окружност?Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Найти закономерность в построении последовательности и продолжить ее (не менее 3-?? последующих чисел) 111, 123, 145, 156, 178, 190, 212, 234
Ответить
Математика
ВЫСОТА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА РАВНА 10, ОБЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ПРИ ЛЮБЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ БУДЕТ КРАТЕН
Ответить
Физика
Пожалуйста , приведите примеры значение импульса в спорте
Ответить
Физика
Сила 12Н сжимает стальную пружину на 7,5 см. Какой величины силу нужно приложить что??ы сжать пружину на 2,5 см
Ответить