ВЫСОТА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА РАВНА 10, ОБЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ПРИ ЛЮБЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ БУДЕТ КРАТЕН
Математика
ВЫСОТА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА РАВНА 10, ОБЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ПРИ ЛЮБЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ БУДЕТ КРАТЕН
Ответ(ы):
Гость:
Так как 10 кратно 2 5 10, то и объем будет кратен 2 5 10
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