Сила 12Н сжимает стальную пружину на 7,5 см. Какой величины силу нужно приложить что??ы сжать пружину на 2,5 см
Физика
Сила 12Н сжимает стальную пружину на 7,5 см. Какой величины силу нужно приложить что??ы сжать пружину на 2,5 см
Ответ(ы):
Гость:
Дано F1-12Н x1-0.075м x2-0.025м Найти k-? F2-? Решение F=kx k=F/x k=12/0.075 k=160 н/м F2=kx2 F2=160*0.025 F2=4Н Ответ: 4Н
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