Сила 12Н сжимает стальную пружину на 7,5 см. Какой величины силу нужно приложить что??ы сжать пружину на 2,5 см

Физика

Сила 12Н сжимает стальную пружину на 7,5 см. Какой величины силу нужно приложить что??ы сжать пружину на 2,5 см

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