В каком климатическом поясе Австралии выпадает много осадков

География
В каком климатическом поясе Австралии выпадает много осадков
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