Пожалуйста решите 2 и 4 номер прошу вас
Алгебра
Пожалуйста решите 2 и 4 номер прошу вас
Ответ(ы):
Гость:
№2 а) х (х-у) + а (х-у) = (х-у)*(х+а) б) 2а - 2b + ca - cb=2 (a-b)+ c(a-b) = (a-b)*(2+c) №4 a) 2a - ac - 2c + c^2= a(2-c) - c(2-c)= (2-c)*(a-c) б) bx + xy - x - y - ax - ay= b(x+y) - 1(x+y) - a(x+y)= (x+y)*(b-1-a)
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