Пожалуйста , приведите примеры значение импульса в спорте

Физика
Пожалуйста , приведите примеры значение импульса в спорте
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