Длина диагонали квадрата ABCD равна 6 см. Окружность с центром в точке D касается пря??ой AC чему равен радиус окружност?Помогите пожалуйста
Геометрия
Длина диагонали квадрата ABCD равна 6 см. Окружность с центром в точке D касается пря??ой AC чему равен радиус окружност?Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Радиус данной окружности будет равен стороне квадрата. Рассмотрим треугольник АВС где АС диагональ. По теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов: АВ^2+BC^2=AC^2. Так как АБСD квадрат то АВ=ВС, значит: 2АВ^2=AC^2=36; АВ^2=36*2=18; АВ==4,24 Ответ: радиус данной окружности равен или 4,24
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