Спиши , раскрывая скобки и выбирая букву для написания имён и фамилии знаменитых русских воинов (Д,д) митрий

Русский язык
Спиши , раскрывая скобки и выбирая букву для написания имён и фамилии знаменитых русских воинов (Д,д) митрий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот так я понял что:Дмитрий.
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