Почему для проростания семян необходима вода ?

Биология
Почему для проростания семян необходима вода ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семена, выходя из состояния покоя, должны поглотить некоторое количество воды для того, чтобы у них возобновились физиологические процессы, связанные с прорастанием. Абсолютное количество воды, необходимое для начала прорастания, относительно невелико, как правило, не превышает 2-3-кратного веса семян. Растущий проросток нуждается в большом количестве воды.
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