Почему дни недели так названия: понедельник, вторник, среда?
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Почему дни недели так названия: понедельник, вторник, среда?
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Понедельник - первый Вторник - второй Среда - средний Четверг - четвёртый Пятница - пятый Суббота - ? Воскресенье - воскресный
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