Помогите пожалуста номер 167

Гость: Гость:

Богатая природа(какая?), родная страна(какая?), любимый город(какой?), писать аккуратно(как?), великая дружба(какая?), светлые волны(какие?), золотое солнце(какое?), работать в селе(где?), идти по дороге(по чему?), звать на помощь(на что?)