Помогите пожалуста номер 167

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Помогите пожалуста номер 167
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатая природа(какая?), родная страна(какая?), любимый город(какой?), писать аккуратно(как?), великая дружба(какая?), светлые волны(какие?), золотое солнце(какое?), работать в селе(где?), идти по дороге(по чему?), звать на помощь(на что?)
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